Basket: Prosegue con successo l'Aosta Summer Camp

Sono quasi sessanta ogni settimana i bambini che dal 22 giugno scorso e sino a venerdì 14 agosto partecipano attivamente all'Aosta Summer Camp, organizzato dall'Eteila Basket all'area Montfleuri di Aosta e coordinato da coach Umberto 'Ubi' Colombini.

Il 'camp' è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e occupa una che va dalla pista roller e il campo di calcio all'area sportiva di Gressan. Tanto basket, tanta attività sportiva per giovani che si sono avvicinati da poco al mondo della pallacanestro e tanti altri già 'rodati' alla scuola Eteila e non solo. Il Summer camp prosegue per tuta l'estate, prenotazioni e iscrizioni al 3338320558.