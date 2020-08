Sport popolari sabato 5 settembre riparte il fiolet con il Master

Il campione di Charvensod Paolo Comé, 'Master' di fiolet 2018 e 2019, si sta già allenando per il prossimo appuntamento con il titolo individuale al master estivo di fiolet, che si disputerà sabato 5 e domenica 6 settembre. La data del ritorno del fiolet sui campi di Brissogne è stata decisa dal direttivo dell'associazione regionale presieduta da Edi Chenal. Per i Senior, saranno ammessi i migliori giocatori del 2019, altri 10 posti in palio saranno assegnati sabato 5 dopo le qualifiche.

Lo scorso anno Katia Cuaz si era imposta nelle Ladies e il promettente Simone Gemelli aveva brillato tra gli Juniores.

Paolo Comé aveva sconfitto in semifinale proprio il papà di Simone, Ezio Gemelli e Carlo Francesia, ex presidente regionale del Comitato Fiolet, aveva eliminato Giorgio Marguerettaz. Finale Francesia-Comé, dunque, vinta dal secondo come nel 2018.

Ezio Gemelli aveva conquistato il terzo gradino del podio nella finale terzo/quarto posto.