Rebatta: François Ansermin è Champion d'été 2020

Senza pubblico a fare il tifo ma con tanto entusiasmo e voglia di ripartire, si è disputato domenica a Ollomont il trofeo 'Champion d'Eté 2020' di rebatta.

Il titolo è stato vinto da François Ansermin del Doues, che ha dominato le gare sconfiggendo in finale Walter Tutel per 76 a 63. Il trofeo femminile è stato conquistato da Sylvie Bionaz del Jovençan, che in finale ha battuto la sorella Melodie con il punteggio di 21 a 18.

Il titolo Juniores se lo è conquistato il promettente Mathieu Aguettaz del Valpelline: ha sconfitto Mathieu Comé del Jovençan per 32 a 18.