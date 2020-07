Riprendono in Valle calcio a 5 e sport di contatto

Attesa da centinaia di atleti e dai vertici di società sportive e Asd, è stata firmata oggi giovedì 16 luglio dal Presidente della Giunta, Renzo Testolin, l’ordinanza n.293, che determina le modalità di riavvio degli sport di contatto e squadra a partire da domani venerdì 17 luglio.

L’ordinanza stabilisce la ripresa degli sport di contatto e squadra, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) e g), del DPCM del 11 giugno 202, le cui misure sono state prorogate dal DPCM del 14 luglio 2020, nonché delle “Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e di squadra”, approvate all’unanimità dalla Conferenza stessa lo scorso 25 giugno e trasmesse ai Ministeri competenti.

E' vietato, in ogni caso, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In fondo all'articolo l'ordinanza scaricabile in formato PDF.