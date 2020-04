Sport Nohtra Tera: Campionati di Rebatta e Palet si svolgeranno, se possibile, in “forma ridotta” RESTIAMO A CASA – FENT dona oltre 14mila euro all’Usl per lotta coronavirus I campionati di Rebatta e Palet si svolgeranno, se possibile, in 'forma ridotta' i

I campionati di Rebatta e Palet si svolgeranno, se possibile, in “forma ridotta” in primavera inoltrata/estate. Lo ha reso noto la Fent. I campionati di Fiolet, Tsan e Moura per la primavera 2020 sono invece annullati in attesa di direttive da parte della Presidenza del Consiglio.

Donazione a favore ospedale Parini

La Federachon Esport de Nohtra Tera ha voluto essere solidale, in questo triste momento storico, con una donazione di euro 14.327 raccolta all’interno delle ASD regionali di Fiolet Palet Rebatta e Tsan e con un’offerta volontaria del direttivo e della segreteria della FENT destinate all’USL della Valle d’Aosta per supportare l’azienda alla cura e assistenza dei pazienti colpiti dal virus Covid-19.

“Con questa donazione – spiega Guido THeodule, presidente della Federation - il mondo degli sport tradizionali, da sempre sensibile alle situazioni di emergenza, ha voluto essere vicina ai malati e al personale medico e infermieristico impegnato ogni giorno in prima linea”.