Basket: I giovani giocatori del SarreBasket combattono il Covid con le buone pratiche

"Dopo una notizia difficile come quella dell'abolizione dei campionati per questa stagione, non ci poteva essere un giorno migliore per ricevere un video bello e gratificante come quello che ci ha inviato Benjamin giocatore della nostra Under 13, alla sua prima stagione con noi".

Così Elis Rosset, presidente del SarreBasket - sociatà di pallacanestro valdostana che promuove lo sport tra i giovanissimi commenta l'iniziativa di suo promettente e sensibile giocatore che ha realizzato un video per ringraziare la squadra di averlo accolto ma sopratutto per invitare tutti a restare a casa in questi giorni di emergenza.

"Parole significative - sottolinea Rosset - ancora di più in un momento così, che ci rendono estremamente orgogliosi,che ci danno conferma che stiamo lavorando bene, che la strada è ancora lunga e faticosa ma è quella giusta, e che ci danno l'energia per continuare a programmare tutte le future attività e iniziative".

In questi giorni i giocatori del SarreBasket stanno pubblicando sulla pagina Fb della società i loro disegni e messaggi di solidarietà ai medici, agli infermieri e a quanti combattono in prima linea contro il Coronavirus. "Un modo semplice ma concreto - conclude Rosset - per testimoniare la nostra vicinanza agli operatori sanitari".

QUI IL VIDEO DI BENJAMIN