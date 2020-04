Volley: Campionati finiti con nessun promosso e nessun retrocesso

Anche la pallavolo si arrende al coronavirus e Federvolley ha decretato la conclusione dei campionati di ogni serie e categoria, senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni.

La Federvolley è arrivata a queste decisioni, si legge in una nota, "tenendo anche conto dei recenti Dpcm e delle Ordinanze emesse dal Governo e dalle Regioni, all'interno delle quali non emergono date certe circa la possibilità di riprendere l'attività sportiva in condizioni di completa sicurezza. Le istituzioni nazionali, regionali e medico-scientifiche, inoltre, stanno continuando a ritenere necessarie misure di distanziamento sociale per il superamento di questa drammatica emergenza".

In Valle d'Aosta si fermano dunque la Serie D, la Prima Divisione e i campionati giovanili. Le squadre valdostane impegnate nel campionato di serie D sono il Ccs Cogne e il Fenusma: le aziendali sono seste a metà classifica, la formazione di media Valle al momento dello stop lottava al penultimo posto per non retrocedere. Nella D maschile, l'Olimpia Grand Combin è ultima in classifica.

Per quanto riguarda i campionati giovanili, la Fipav ha stabilito che, "per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest'anno di proseguire l'attività giovanile, la prossima stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Maschili e Femminili".