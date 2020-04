CALCIO: Campionati regionali prossimi alla chiusura definitiva

La stagione calcistica in Valle d'Aosta è da considerare conclusa. Nei Comitati Regionali per quanto riguarda i campionati dilettantistici dopo la proroga decisa nel nuovo DPCM comincia a serpeggiare la possibilità che non ci sia più tempo per terminare i campionati.

Al di là dello stop totale fino al 13 aprile, le ulteriori misure specifiche per il calcio, in particolare quello professionistico, mettono una barriera anche al ritorno degli allenamenti delle società dilettanti. Si vietano gli allenamenti degli atleti professionisti e dilettanti sino al 4 maggio, si legge nel DPCM, onde evitare che delle società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Ovviamente, non significa che gli atleti non potranno più allenarsi: non lo faranno in maniera collettiva, ma individuale.

"Invito le società ad avere fiducia nei comitati regionali - ha detto il numero uno della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia - dobbiamo puntare a scegliere quale soluzione vada bene e questo lo faremo andando a sentirle. Non diremo loro finiamo-non finiamo, è una banalità. Non avremo i tempi per concludere la stagione, siamo dilettanti e giochiamo per divertimento. Ci sono ragazzi che sono in cassa integrazione, altri avranno perso un parente, altri ancora sono lavoratori stagionali. Non possiamo obbligarli a un'attività non prevista per quel periodo".