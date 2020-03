Calcio a 5 F: Torneo delle Alpi ammazzato dal Coronavirus

Annullato per rischio contagio da Coronavirus, il Torneo delle Alpi di calcio a cinque femminile in programma dal 19 marzo e al quale avrebbe preso parte la prima squadra dell'Aosta 511 allenata da Marco Tomassi, che sconsolato commenta: "Alla competizione accedono le ultime tre formazioni dei diversi giorni del campionato di futsal femminile di serie C di Piemonte e Valle d'Aosta - spiega Tomassi - e noi ci stavamo allenando con la formazione al completo. Il Torneo delle Alpi è una manifestazione che non sarà recuperata e resta il rammarico perchè ambivamo a un buon piazzamento".

Secondo Tomassi "i recuperi delle partite nei giorni delle feste pasquali, così come anticipato dai vertici della Federazione, rischiano di falsare i campionati perchè squadre che oggi magari contano assenza importanti di qui a un mese potranno recuperare i giocatori ma questi sono i classici 'conti della serva' perchè comunque tutti abbiamo tempo necessario per perferzionare gli allenamenti e preparare al meglio le formazioni".

L'allenatore è però preoccuato dalle possibili indisponibilità delle sue ragazze in caso di recuperi durante il periodo di Pasqua: "So che diverse ragazze hanno già preso impegni con le loro famiglie e sarà difficile che possano stravolgere i loro programmi per scendere in campo. Anche se, tutto sommato, ad oggi è impossibile prevedere se ad aprile si potrà già giocare a pieno regime o se il Coronavirus ci imporrà nuovi stop".