Volley f: Serie C, Fenusma e Ccs pronte a tornare in campo a porte chiuse

Salvo nuove disposizioni dell'ultim'ora, riprende domenica 8 marzo, a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus, la terza giornata di ritorno del campionato di serie D di volley femminile.

Ccs Cogne e Fenusma sono pronte a tornare campo e dopo la seconda giornata il margine di vantaggio delle eporediesi in classifica non è aumentato, almeno non sul San Giorgio, sempre secondo a -7, che ha vinto per 3 a 0 sul CalTon mentre il Lilliput ha fatica a Settimo 3 a 2 proprio sul Pramotton Fenusma ed è sceso a -9.

Classifica: Canavese Volley 39; San Giorgio Cascina Capello Chieri 32; Lilliput Settimo 30; Sangone 29; Mollificio Rmi Val Chisone, Union Rivalta 26; Ccs Cogne Acciai Speciali Aosta 24; Bitux Foglizzese 23; Sangip, Fortitudo Chivasso 21; CalTon Volley 20; Pramotton Mobili Fenusma 17; Tuttoporte Lasalliano, Botalla Teamvolley 14.