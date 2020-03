Calcio a 5: Coppa Italia U19; Aosta 511 travolge il Videoton e si qualifica in Final Height

Prosegue con una valanga di reti il percorso dell'Aosta 511 di calcio a 5 nella terza edizione della Coppa Italia Under 19. Ieri sera la formazione di Rodrigo Rosa ha sconfitto per 7 a 2 il Videoton Crema nel match di ritorno degli ottavi di Coppa, qualificandosi alla Final Eight di categoria, vinta lo scorso anno dalla Roma C5 campione d’Italia in carica.

E mentre i giallorossi affronteranno l'11 marzo l'Italpol forti del 7 a 0 dell'andata, oltre all'Aosta si è qualificata AcquaeSapone, che ha vinto per 7 a 2 sul campo del Real San Giuseppe. Dopo il 5 a 5 maturato in terra romagnola, il Leonardo si è imposto ieri per 6 a 4 sull’Imolese, mentre le Aquile Molfetta ribaltano il 3 a 5 incassato in casa dell’Itria con un rotondo 5 a 0.

È pokerissimo e clean sheet anche per il Futsal Villorba: al PalaTeatro, i ragazzi di De Martin regolano l’Olympia Rovereto e conquistano l’unico triangolare del programma. Giovedì 5 spazio a Vis Gubbio-Corinaldo e Cataforio-Meta Catania Bricocity.