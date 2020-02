Calcio a 5: Coppa Piemonte; eliminate le squadre valdostane

Svanisce il sogno per le squadre di serie C di calcio a 5 del Valtournenche e dell'Aymavilles impegnate in Coppa Piemonte: entrambe hanno chiuso i loro rispettivi gironi al terzo posto e sono state eliminate dalla competizione.

Nell'ultima partita valida per le qualificazioni agli ottavi, la formazione di alta Valle è stata superata per 2 a 1 dal Don Bosco, mentre lo Chatillon di Domenico Stefanetti ha perso per 8 a 4 contro il Druento, venendo così scavalcato in classifica dalla squadra torinese.

"Siamo mancati soprattutto in fase difensiva, dobbiamo necessariamente scendere in campo con maggior grinta e sicurezza" ha commentato il mister, ora davvero a rischio esonero.