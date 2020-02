Basket: Serie D; aria di crisi in casa Eteila, ko con il Borgomanero

Ha detto male l'anticipo della 16esima giornata di campionato di serie di basket allo Chez Drink Eteila, battuto in trasfera per 68 a 54 dal Borgomanero. Quarta sconfitta stagionale per l'Eteila, dunque, che cede il passo a un Borgomanero determinato e che ha meritato il successo. Periodo negativo per i ragazzi di coach Tardito che hanno confermato di attraversare un momento di flessione della stagione.

I piemontesi partono subito bene, difendendo a tutto campo fin da subito creando qualche grana all'attacco valdostano. Lo Chez Drink prova a tenere botta, ha le polveri bagnate a causa di percentuali molto basse complice una difesa dei padroni di casa che concede veramente poco e costringe a tiri forzati.

In difesa l'Eteila riesce a stare a galla nei primi due periodi concedendo 'solo' 33 punti. Ma i 20 punti dei rossoneri all’intervallo sono veramente poca cosa rispetto ai quasi 70 di media; nella seconda metà della partita lo spartito è sempre il solito: Borgomanero che pressa ed Eteila che sbaglia i tiri anche più semplici, così Marra e compagni volano sul 46-29.

Coach Tardito ferma il gioco con un timeout e ordina una zona press ai ragazzi; qualche timido segnale lo da questa mossa del coach e l'Eteila prova a rientrare in partita con un Di Matteo ispiratissimo che con tre triple prova a dare spinta ai suoi compagni. Ma sul 56-46 un fallo di Aiello su un tiro da tre allo scadere dei 24 secondi riporta Borgomanero sul 59-46 . È il colpo di grazia per i valdostani che non riescono più a trovare la forza per ricucire questo ennesimo allungo dei locali.

Finisce 68-54, vittoria meritata per i padroni di casa e per Tardito e i suoi sconfitta che evidenzia come si debba tornare a lavorare forte in palestra, sperando che il periodo critico a causa di infortuni e influenze sia alle spalle.

Prossimo impegno domenica 1 marzo al Palamiozzi dove arriverà il Victoria Novara, che ieri sera è andato a vincere a Montalto Dora.