Hockey ghiaccio: IHL1; Nicolò Napoli salva l'onore dei Gladiators a Torre Pellice

HC Valpellice Bulldogs – HC Aosta Gladiators 5-1 (0-1, 1-0, 4-0)

HC Aosta Gladiators: Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Kevin Paillex, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Nicolò Napoli.

Il playoff è già conquistato matematicamente, e inizierà a breve, da cui l'interesse di tenere le energie per quell'appuntamento, ma c'è l'ultima di Regular Season da disputare e i valdostani arrivano a Torre Pellice con due linee di movimento giuste. In condizioni del genere, aver tenuto il Valpellice, seconda classificata del girone, sull'1-1 fino alla fine del secondo drittel ha del miracoloso. Nella terza frazione, i piemontesi riescono a trovare la strada verso la porta dei Gladiators e vanno a segno quattro volte. Un risultato che, al di là dell'aspetto numerico, racconta quanto i Gladiators abbiano disputato un girone interregionale positivo ed interessante, mettendo a frutto energie giovani nuove, coniugate al valore degli elementi storici della formazione.

A questo punto, l'avventura continua allargando l'orizzonte. Sabato 22 febbraio iniziano i quarti di finale. I valdostani saranno a Laces (Bz), alle 19, contro i Vinschgau Eisfix. La sfida con gli altoatesini sarà su tre incontri (gli altri due sono in calendario per il 29 febbraio ad Aosta e per il 7 marzo, di nuovo a Laces). Avanti tutta, è il momento di accelerare, ragazzi!