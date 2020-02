Calcio a 5: Ennesima sconfitta per l'Aosta, la retrocessione bussa alla porta

La capolista Milano rimane regina del girone, l'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa precipita in zona retrocessione. Questa la brutale sintesi del match Milano-Aosta giocato ieri, 18esima giornata del campionato A2 di futsal girone A, vinto per 4 a 2 dai meneghini che hanno doppiano l’Aosta con il top scorer Renoldi, autore di una doppietta e poi con reti di Casagrande e Gargantini. Per i gialloblù, a segno Fea e Mascherona. L'Aosta è ora al terzultimo posto con 13 punti e lo spettro della retrocessione dagli incubi di Rosa si è materializzato nella classifica. "Adesso occorrono lucidità e coraggio - afferma il mister - dobbiamo almeno restare in zona playout".

Per le altre sfide di girone, il Carré Chiuppiano si è afffidato a Quinellato (tripletta) per sconfiggere i Saints Pagnano. Rallentano Asti e Imolese, che pareggiano 3-3 senza tenere il passo delle prime due. Fa di peggio la L84, naufraga sull’isola contro il pericolante Leonardo. Trionfa il fattore casalingo: Villorba, Città di Massa e Futsal Pistoia si riscattano.

RISULTATI E CLASSIFICA