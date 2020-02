Calcio a 5: E' dell'aostano Nicolò Valenti il logo delle Final Eight nazionali di serie A

Non solo l'Aosta 511 impegnata in A2: la Valle d'Aosta è protagonista a più livelli nel campionato italiano di massima divisione del calcio a 5. Sarà infatti del grafico valdostano Nicolò Valenti il logo delle Final Eight 2020 di Coppa Italia di Serie A maschile, femminile e Under 19 di futsal che si svolgeranno al Palacattani di Faenza dal 26 al 29 marzo.

Lo ha deciso una giuria composta da esperti grafici della Divisione Calcio a 5 e della società 'Roba da Grafici' che ha indetto il concorso per il logo.

"Ho partecipato quasi forzatamente a questo contest - spiega Nicolò - perché seguo il calcio a 5 dall’età di sei anni e mi ha sempre accompagnato prima da amatore e poi da organizzatore. Questo sport è parte della mia vita e malgrado il poco tempo a disposizione ho deciso di provarci".

L'aostano oggi si dice orgoglioso "non tanto per il risultato (come al solito non sono soddisfatto e cambierei metà del progetto) quanto per il processo di studio e progettazione. Sono volontariamente uscito dal mio habitat naturale per mettermi in gioco. Mi sono rifiutato per una volta di seguire la mia influenza minimalista fatta di semplici geometrie, simmetrie e cromatismi forzatamente in sintonia tra loro; per una volta non ho dato troppo peso a tutti gli aspetti del logotyping che mi ossessionano da anni. Sono uscito dal mio mood dannatamente pignolo con un enorme sforzo".

La premiazione del logo avverrà in diretta su SkyTV domenica 29 marzo in diretta dal Palacattani.