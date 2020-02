Basket: U16; ancora una sconfitta in campionato per l'Eteila

Ce l'hanno messa tutta i ragazzi dell'Under 16 dell'Eteila Basket contro il Cigliano, dimostrando grande impegno ma anche una disposizione in campo poco consona alla sfida con una tra le più forti formazioni del campionato. I valdostani hanno perso per 51 a 48 e devono ringraziare la splendida forma di Andriolo, vero mattatore del match con 24 canestri, se il passivo è stato così ridotto.

Nonostante la seconda sconfitta in pochi giorni, la squadra guidata da coach Artuso rimane seconda in classifica nel girone della prima fase ma c'è preoccupazione per l'improvviso calo di rendimento. Questi i parziali di partita:19-13, 16-4, 11-14, 12-20

Formazione Eteila e referti: Rinato, Malara 4, Andriolo 24, Luboz, Bragardo 8, Mantovani 6, Regruto Tomalino 2, Macrí, Pacchiodi 4, Aiello.