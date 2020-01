Pattinaggio ghiaccio: Grandi soddisfazioni per lo Skating Club Courmayeur dalla IV edizione del Trofeo Monte Bianco

“Una bellissima giornata di festa per tutti, al di là dei risultati dei singoli. E per tanti un'occasione per mettersi alla prova per la prima volta in gara, davanti ad una vera giuria. Insomma un appuntamento riuscito anche quest'anno, che continua a darci tante soddisfazioni!”. Questo il commento degli allenatori e dei dirigenti dello Skating Club Courmayeur all'indomani della IV Edizione del Trofeo Monte Bianco, la classica Intersociale di pattinaggio artistico, ospitata ieri, domenica 26 gennaio al Forum Sport Center di Dolonne.

Sul fronte dei risultati delle ragazze dell'Alta Valle spiccano il primo posto di Asia Sudati nella Categoria Esordienti A girone 1, accompagnato dal secondo posto di Matilde Lemma tra le Esordienti B girone 2, dove Sophie Di Nuzzo è arrivata quinta. E ancora il podio Cadetti firmato Courmayeur col primo posto di Anne Marie Chabod e il terzo di Matilde Zamponi, l'altra doppietta nei Principianti A di Alice Benventuto e Chiara Cairo rispettivamente prima e seconda, accompagnate dal quarto posto di Viola Tripodi e, infine, il secondo e terzo posto di Elodie De Lio e Gaia Caglianone tra le Novice-Open, il terzo di Selma Tomei tra le Novice e il quinto di Gaia Zamponi tra le Junior.

Emozionante debutto in gara per i Pulcini Ben Mosca Barberis, Chiara Pariona e Luca Framarin e buone soddisfazioni anche per le loro compagne di club Matilde Mazza e Carlotta Corradino (rispettivamente sesta e settima nella Categoria Esordienti A girone 2), Valentina Floris (9a tra le Esordienti A girone 3), e Martina Cocca (11a Esorienti B girone 1).

"E ora si torna a lavorare ciascuno sui propri obiettivi – aggiungono gli allenatori – perché ognuno di loro possa arrivare a fine stagione con la consapevolezza che impegno, costanza e passione sono gli ingredienti indispensabili per superare i propri limiti attuali e continuare a migliorare".