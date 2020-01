Basket: Serie D; l'Eteila abbatte il Reba e torna capolista

Serviva un segnale per riscattare la brutta figura contro il Domodossola e l'Eteila Chez Drink lo ha dato forte e chiaro, battendo il ReBa per 71 a 68 e tornando così in vetta alla classifica di serie D di basket. Match di alto livello quello disputato ieri ad Aosta: i torinesi, saliti in Valle per prendersi l’intera posta, partono subito forte e prendono il comando delle operazioni.

L'Eteila tiene le marce basse, il Reba chiude bene in difesa e ne viene fuori un primo quarto comunque gradevole che vede gli ospiti avanti 21-25 alla fine del periodo. Nel secondo periodo Artuso, Di Matteo e D’Arrissi salgono di tono e con loro tutto lo Chez Drink. La difesa torna quella di sempre e concede solo 14 punti al ReBa; l’inerzia è ora dalla parte dell'Eteila che chiude l’intervallo in vantaggio per 44-39. Difesa perfetta e aggressiva nel terzo tempo, con Di Matteo ispirato in attacco: un suo gioco da quattro punti porta i valdostaani sul 56-43, ma il Reba non ci sta e prova a rientrare sfruttando il bonus dei falli e con i tiri liberi che ne derivano accorcia sul 60-52 di fine periodo.

Nella quarta frazione coach Marco ordina ai suoi una zona che complica il gioco dell'Eteila in attacco, che però con fatica e qualche brivido riesce a portare a casa una vittoria meritata che rilancia la formazione della Vallée in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio sulle terze. Domenica prossima nuovo impegno casalingo contro Trino. Serve continuare su questa strada e mantenere alta la concentrazione, il campionato è ancora lungo e pieno di insidie.

Formazione Eteila e referti: Mimotti, Cuneaz 6, Plati 8, Artuso 11, Nicolet , Frassy 11, Di Matteo 16, Scattolin n.e, Aiello 5, D’Arrissi 14.

RISULTATI E CLASSIFICA