Calcio a 5: A2; l'Aosta 511 sconfitta in diretta tv e sotto gli occhi di Claudio Marchisio

Prosegue la scia negativa dell'Aosta 511 impegnata nel girone A del campionato di serie A2 di futsal. Venerdì 24 gennaio a Torino la formazione dell'L84 capitanata da De Lima ha domato per 2 a 1 i rossoneri di Rodrigo Rosa davanti alle telecamere in diretta di Sportitalia e sotto gli occhi dell'ospite d'onore Claudio Marchisio.

Un autogol di Belmonte ha sbloccato il match, poi i padroni di casa si sono ritrovati subito in inferiorità numerica per il rosso a Edu Dias; Geovanne per l'Aosta ha fallito un rigore dopo pochi minuti ma Rodrigo Rosa tova la rete del pareggio e il primo tempo finisce in parità. Nella ripresa, partita equilibrata ma è decisiva la rete su punizione siglata da Murilo Rodrigues per l'L84, che con il successo casalingo sale in vetta al girone, mentre l'Aosta resta sempre in zona playout.

RISULTATI E CLASSIFICA