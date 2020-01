Hochey ghiaccio: U15; I Gladiators vendemmiano contro i Diavoli

HC Aosta Gladiators – Diavoli Sesto 11-2 (3-0, 4-1, 4-1)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Simone Cosentino, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Federico Gisonna (4), Nathan Garau (2), Nicholas Gianni (2), Mattia Lenta, Matteo Mazzocchi, Alessandro Minniti.

I Diavoli Sesto erano squadra nota ai Gladiators, perché entrambe arrivavano dallo stesso girone, quello nord-ovest (con Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) nella fase precedente del campionato. Una “conoscenza” che sicuramente ha aiutato i ragazzi di Giovinazzo a preparare il match odierno e a permettergli di superare imbattuti il quarto turno della fase nazionale (senza aver mai lasciato il passo in quella interregionale). Tre goal nel primo drittel hanno ipotecato il risultato, diventati sette alla fine del secondo e undici nel terzo. La compagine valdostana appare in forma e, a questo punto, resta a pieni punti (12) nel girone B del Master Round di U15. Il calendario vedrà i nostri nuovamente impegnati domenica prossima, 26 gennaio, alle 13, sempre sul ghiaccio di casa, dove arriverà il Trento. Si tratta dell'altra pretendente al gradino più alto del podio in questa fase, quindi potrebbe essere lo scontro che vale la vetta. Un appuntamento in cui i ragazzi si aspettano tifo e calore!