Rafting: Ai giovani del Villeneuve il premio della Giornata Olimpica

Premio per la categoria “Talento” ai giovani atleti del Rafting Aventure Villeneuve Letizia Lauri, Charlotte Lumignon, Elodie Lumignon, Gaia Mascarello, Jordi Sarteur e Carlotta Scalvino (nella foto con Massimo Gallese,delegato F.I.Raft. per la Valle d'Aosta) che hanno ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia della Giornata Olimpica organizzata ogni due anni dal CONI della Valle d'Aosta e nella quale vengono premiati gli sportivi valdostani che nel biennio 2018-2019 si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e internazionale. Bravi ragazzi!