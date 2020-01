Scherma: Federica Isola con le azzurre vince prova coppa mondo

La gioia della prima vittoria in Coppa del Mondo assoluta è accompagnata da punti pesanti in chiave olimpica. Federica Isola rientra da Cuba felice per il successo ottenuto con la squadra di spada femminile dell'Italia. Le Azzurre, che potevano contare su Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, oltre all'atleta vercellese tesserata per l'Aeronautica, sono tornate a vincere una prova di Coppa del Mondo a quasi tre anni di distanza dal successo ottenuto il 7 maggio 2017 a Rio de Janeiro.

In finale le azzurre si sono imposte sull'Estonia col punteggio di 33-30, dopo aver superato agli ottavi la Romania per 38-35, ai quarti la Cina col punteggio di 40-21 e in semifinale la Francia per 41-40 al minuto supplementare. Assente in pedana per influenza la torinese Alice Clerici, sostituita in extremis da Alberta Santuccio.

Alla fine del percorso di qualifica olimpica ora mancano solo due gare: quella di Barcellona fissata per il 9 febbraio e quella di Suzhou del 22 marzo.

COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - PROVA A SQUADRE -

Finale ITALIA b. Estonia 33-30 Finale 3°-4° posto Francia b. Ucraina 45-44 Semifinali Estonia b. Ucraina 45-33 ITALIA b. Francia 41-40

Quarti Ucraina b. Polonia 45-36 Estonia b. Usa 45-30

ITALIA b. Cina 40-21 Francia b. Russia 40-39

Tabellone dei 16 ITALIA b. Romania 38-35

Classifica (21): 1 ITALIA, 2. Estonia, 3. Francia, 4. Ucraina, 5. Russia, 6. Polonia, 7. Usa, 8. Cina.

ITALIA: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Alberta Santuccio