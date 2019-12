Minibasket: Attesa per un grande Torneo della Befana

La 24° edizione del Torneo della Befana, organizzato dal Centro Mini Basket Monte Emilius UISP Aosta, in collaborazione con i comitati regionali della U.I.S.P. e della F.I.P. della Valle d'Aosta.

Il Generale Pier Angelo Consonni

Il Torneo, valido per il 5° Memorial Pierangelo Consonni, si disputerà ad Aosta lunedì 6 gennaio 2020 al PalaMiozzi di Aosta, con la partecipazione dell'Eteila Basket Aosta, Pol. Sarre/Chesallet, Lettera 22 Ivrea, Pallacanestro Biella, Vercelli Bugs, Arcobaleno Chieri, Scuole Basket Asti oltre ovviamente al Monte Emilius UISP Aosta.

La formula prevede un girone unico all'italiana con partite di sola andata senza finali e si disputa con la formula del 4 vs 4 sprint.

Come lo scorso anno, domenica 5 gennaio 2020 si disputerà la seconda edizione della Befana in Rosa, torneo riservato alla categoria gazzelle, con le stesse modalità del torneo maschile essendo un 4 vs 4 sprint.

Al via saranno presenti la Pol. Sarre/Chesallet, Lettera 22 Ivrea, Cestistica Biella, Vercelli Bugs, Conte Verde Rivoli, Arcobaleno Chieri, Scuole Basket Asti oltre al Monte Emilius UISP Aosta.

Per entrambi i tornei l'inizio delle partitè sara alle ore 9, la fine del turno del mattino avverrà alle 13, il torneo riprenderà alle 14.30 per concludersi alle 18 con la premiazione.