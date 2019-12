Sport popolari: Petanque; Simon Salto conquista la gara dei Panettoni

Record di partecipanti, sessanta, alla sfida prenatalizia di petanque, la 'gara dei Panettoni' organizzata martedì scorso a Gressan, competizione in cui i giocatori si sono sfidati in tre partite a baraonda e in coppia.

Una giornata di gare intense e talvolta in bilico sino all'ultima bocciata, che alla fine ha incoronato vincitore Simon Salto (foto a lato) che, tra gli 11 petanquers capaci di vincere tutte le sfide, ha messo insieme la miglior differenza punti.

Il giovane giocatore di Gignod ha totalizzato +28, battendo per un solo punto il favorito del torneo, Simone Real; terzo Valter Peaquin (+21); poi Giovanni Glarey (+20); Gabriele Ronc e Ottavio Maredda (+18); Marco Ronc (+17); Pascasia Marquet (+14); Viviana Grivon e Mario Pischetola (+11); Alberto Domaine(+9).