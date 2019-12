Basket: Prima Divisione; Capitoni e Langiu trascinano il Fenix al quarto posto in classifica

Successo valdostano nel campionato interregionale di basket di Prima Divisione, con il Fenix di coach Andrea Frison che, vincendo per 63 a 41 contro la biellese Virtus Coggiola raggiunge il Pont Donnas al quarto posto in classifica.

Si tratta del quarto successo di stagione per il Fenix, guidato in campo da un ispirato Matteo Capitoni, autore di 11 canestri e soprattutto da Luis Langiu, autentico 'trascinatore' della squadra con 19 centri che hanno certificato la vittoria. In classifica, Pont Donnas e Fenix raggiungono quota otto punti e sono sotto di quattro lunghezze rispetto al Rouge et Noir, la terza formazione valdostana del torneo, al secondo posto con 12 punti e che riposerà il prossimo turno per ritrovarsi in campo venerdì 17 gennaio nel derby valdostano con il Pont Donnas. Il Fenix tornerà invece a giocare giovedì 9 gennaio, in trasferta a Casale Monferrato contro il Ronzone.

RISULTATI E CLASSIFICA