Palet: Campionato invernale; Gianni Vigon domina la quarta gara

Scala la classifica del Campionato invernale di palet 2019/2020 e insidia Mirando Brulard al sempre più traballante primo posto il champdepren Gianni Vigon, che nel giorno di Santo Stefano ha vinto la quarta gara in ex aequo con Ivan Dublanc di Issogne, piazzandosi così al terzo posto nella classifica generale. Seconda posizione per Cristian Pisano e Albert Cornaz di Saint-Vincent e terzo/quarto posto ex aequo per Valter Tutel, Onorato Herin, Alessandro Marchetto e Luigi Manella.

Mirando Brulard si è piazzato 14esimo ma è ancora in testa al campionato con 19 punti, incalzato a breve distanza da Donato Dumanoir (17 punti) mentre al terzo posto si piazza Vigon con 15 punti. Seguono Albert Cornaz con 14punti, poi dopo di lui al quinto posto Ugo Pession (13 punti) e dietro Pietro Meynet e Vittorio Herin con 12 punti,

Alla gara di sabato al Palafent, hanno partecipato 75 concorrenti, ad oggi record di stagione. Prossima tapa, la quinta, sabato 28 dicembre ancora al palazzetto degli sport popolari di Brissogne.