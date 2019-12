Calcio a 5: A2; l'Asti vince e l'Aosta 511 precipita nel baratro

Tanto ha fatto, o meglio non ha fatto, che nelle sabbie mobili della zona playout ci è finita davvero l'Aosta 511 di Rodrigo Rosa, che con cinque sconfitte consecutive cerca di sopravvivere nel girone A del campionato A2 di futsal. Ieri i gialloblù in casa al Montfleury han dato spettacolo al contrario perdendo 5 a 1 contro una squadra, il Città di Asti, venuto ad Aosta per sbancarla e riuscendoci pienamente.

Zatsuga Monteiro illude portando in vantaggio l'Aosta dopo un minuto e mezzo di gioco; sembra la domenica giusta per ripartire ma in pochi minuti la formazione di Rosa si squaglia come neve al sole di primavera: Una tripletta di Costa e una rete di Zanchetta per l'Asti chiudono il primo con il risultato di 1 a 4.

Sulla carta la possibilità di recuperare ci sarebbe anche, perchè i monferrini nella ripresa sembrano stanchi ma l'Aosta si è ormai arreso; la rete del l'1 a 5 finale la segna al 20' Lucas Da Silva e il conto è chiuso. I gialloblù occupano ora il penultimo posto in una classifica sempre più lunga e difficile da risalire. Rosa dovrà sfruttare la pausa natalizia per rivedere le tante, troppe cose che non vanno, a cominciare dai troppi gol subìtì da palla inattiva, almeno due a partita.

"C'è tanto da lavorare, certamente - commenta mister Rodrigo Rosa - a gennaio abbiamo due scontri diretti che dobbiamo assolutamente far nostri; questa pausa ci servirà per reimpostare un programma di lavoro per uscire da questo lungo momento di crisi".

Per le altre partite del girone, Milano campione d’inverno con la vittoria sul Sestu; Carrè Chiuppano secondo e Coppa Italia nelle mani di Imolese, che pareggia a Volpiano ed elimina di fatto la L84 dalla corsa alla coccarda tricolore; il Città di Massa impatta 1 a 1 nel derby toscano con il Pistoia e passa solo come quinto. Negli altri incontri, preziosissimi successi della Fenice contro i Saints Pagnano e del Leonardo sull’OR Reggio Emilia.

RISULTATI E CLASSIFICA