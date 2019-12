Volley: Serie D, perdono ancora Fenusma e Ccs faccia a faccia con lo spettro playout

Chiudono entrambe il 2019 con una sconfitta, la seconda consecutiva, che pregiudica gravemente la classifica le formazioni femminili valdostane impegnate nel campionato di serie D di pallavolo.

Le aziendali del CCS Cogne di coach Grumolato sono state messe a tappeto per 3 0 in casa dall'agguerrito Lilliput, squadra al secondo posto in classifica che punta decisamente alla promozione in C. Questi i parziali: 20-25, 17-25, 21-25.

Il Fenusma di Myriam Chapellu per l'ennesima volta, l'ottava in dieci partite, è sconfitto in casa al tie break, questa contro il Val Chisone: 25-16, 20-25, 25-20, 16-25, 13-15) e finisce in zona playout, alla quale è però vicinissima anche il Ccs con due soli punti in più.

Classifica: Canavese 23 punti; Lilliput 22 punti; Sangip, S.Giorgio 20 punti; Fortitudo Chivasso, 19 punti; G.S Sangone 17 punti; Val Chisone 15 punti; Union Rivalta 12 punti; Calton Volley, Foglizzese, Botalla, CCS Cogne 11 punti; Fenusma 9 punti; Lasalliano 6 punti. Foglizzese e Lasalliano devono ancora giocare un match di recupero.