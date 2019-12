Basket: Serie D; panettone dolceamaro, l'Eteila inciampa sul Gravellona

Sulla carta era il match che avrebbe potuto consegnare l'undicesima vittoria e invece ha segnato la seconda sconfitta stagionale per l'Eteila Chez Drink , che deve cedere il passo per 69 a 62 a un Gravellona determinato e che ad Aosta ha dimostrato di non valere la classifica attuale.

Partita che si preannunciava molto complicata e il campo ha puntualmente confermato questo pronostico; primo quarto e Gravellona parte subito con le marce alte con un 5 a 0 di parziale. Aiello rompe il ghiaccio per lo Chez Drink ma i piemontesi continuano a difendere ordinatamente, mentre gli aostani in attacco pare facciano molta fatica: 11 a 17 il parziale di fine periodo.

Secondo quarto e la musica non cambia con gli ospiti sempre avanti; l'Eteila ha un sussulto con una tripla di Charles che porta sul 20 a 21. Ma è un attimo, lo Chez Drink molla di nuovo in difesa e il Gravellona affonda di nuovo i colpi; si va al riposo con il punteggio di 25 a 38 per gli ospiti. Coach Tardito predica calma e concentrazione chiedendo uno sforzo maggiore in difesa e al ritorno in campo l'Eteila prova a ritornare in partita. Le bombe di Aiello, Di Matteo e Charles portano i valdostani al punteggio di 44 a 46 e un gioco da tre punti di D‘Arrissi fa andare la squadra sul 47 a 46. Sembra la svolta della partita; all’inizio dell’ultimo periodo capitan Plati segna subito una tripla e l'Eteila va sul 50 a 46 . Da qui in poi in campo si viaggia sui binari del punto a punto e nel finale Gravellona sfrutta al meglio i gli errori in attacco degli aostani, vincendo la partita meritatamente. Per lo Chez Drink una sconfitta onorevole contro una squadra sicuramente di livello e una lezione che probabilmente servirà per il futuro. Alla ripresa del campionato il 12 gennaio il calendario prevede la trasferta di Novara contro il Basket Club, squadra in forte ascesa e che ha stravinto il derby cittadino contro il Victoria.

Formazione Eteila e referti: Mimotti 3, Plati 10, Rollandin n.e, Nicolet 1, Frassy 9, Deramo n.e, Di Matteo 7, Aiello 8, D ‘Arrissi 13, Charles 11.

