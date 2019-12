Calcio a 5: A2; Rosa non può sbagliare, oggi al Montfleury arriva l'Asti

Una vittoria per uscire dalle sabbie mobili che rischiano di trascinarla in zona playout. Questo l'unico obiettivo da centrare, ma non è semplice il compito dell'Aosta 511 che oggi alle 15 nella 13esima giornata del campionato A2 scende in campo al Monfleury contro il Città di Asti: i valdostani hanno la peggior difesa del campionato per numero di reti subìte; i piemontesi sono solidi in difesa e forti in attacco; con 21 punti sono quinti in classifica ma solo a cinque di distanza dalla capolista, sono a ridosso della zona playoff e salgono ad Aosta con l'intento di far bottino pieno.

Dal canto suo, mister Rodrigo Rosa può contare oggi sul recupero di tanti e per troppo tempo assenti: rientrano dal primo minuto Estatatishad, Mascherona e Belmonte, forse anche Vona. Con la formazione al completo l'Aosta 511 dovrà stringere la guardia attorno a Frezzatto, portiere di belle speranze ma che nelle ultime due partite ha subìto per 12 reti, troppe. Arbitri del match, Spadola di Lovere (Novara) e Di Micco di Cinisello Balsamo (Milano).