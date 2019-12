Basket: Serie D; Eteila al Montfleury per battere il Gravellona e chiudere un 2019 stellare

Con D'Arrissi dal primo minuto in campo, recuperato in piena forma Fabio Frassy, confermato Alex Charles, la capolista del campionato di serie D di basket Eteila Chez Drink si prepara alla sfida interna contro il Gravellona per chiudere un 2019 stellare. Dieci i punti che separano i rossoneri di coach Tardito dai piemontesi delle risaie; nel mister come in tutta la squadra c'è la consapevolezza che una vittoria, l'undicesima, alla dodicesima giornata consoliderebbe il primato di classifica (oggi a 20 punti) e se il Reba dovesse cadere contro Crocetta la fuga di vetta sarebbe di cinque punti sulla seconda e consentirebbe di sognare in grande.

Domani anche Stefano Matteo e Simone Mimotti dovrebbero essere della partita e con davanti Plati, D'Arrissi e Rollandin possono rappresentare una soluzione vincente, così come domenica scorsa contro il Galliate l'inserimento di Mimotti e Rollandin nel secondo quarto si era rivelato vincente.

Il Gravellona è decimo in classifica ma, tra le favorite alla vigilia del campionato, non è certo una squadra da sottovalutare: "Secondo hanno il miglior roster del campionato - avverte Tardito - che certsmente non merita la posizione di media classifica. Non si sono ancora ben svegliati, e spero non lo facciano domani al Montfleury. Saranno in cerca di punti per risalire la classifica e sono furiosi per aver perso il derby con il Domodossola; non sarà una partita facile, ma in fondo quale lo è?".