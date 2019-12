22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Eliminata Anna Giulia Remondina prima testa di serie

Il massimo torneo valdostano entra nella sua zona caldissima e propone una serie di partite di altissimo livello. Nel programma di giornata, che propone l’entrata delle teste di serie principali, manca la toscana del TC Genova Anna Giulia Remondina, TS2 del singolare femminile, che ha ufficializzato il suo forfait a causa di un infortunio.

Prima di addentrarci compiutamente nel programma di giornata, dedichiamo spazio ai risultati più caratterizzanti di giovedì 19 dicembre.

Senza faticare, si sono aggiudicati la finale del doppio maschile Federico Marchetti e Davide Della Tommasina, TS2 del tabellone, che non hanno avuto bisogno di giocare la propria semifinale a causa del forfait d Marco Brugnerotto e Ottaviano Martini, TS2. Nel singolare femminile, a causa dell’abbandono di Anna Remondina, nella parte bassa del tabellone si garantisce la semifinale Beatrice Ottone (2.4) che in tre set ha superato 6/4, 3/6, 7/5 Maria Aurelia Scotti.

Facili vittorie per la TS5 Maria Marfutina (2.3), 6/1, 6/0 su Alessia Tagliente (2.4) e la TS4 Giulia Gabba (2.3), 6/3, 6/0 su Eleonora Canovi. Nel singolare maschile, giovedì si sono registrate le sorprese di Andrea Turco (2.4) che si è imposto 6/1, 6/0 sulla TS5 Davide Della Tommasina e Andrea Bolla che si è guadagnato i quarti di finale superando 7/6, 6/4 la TS2 Andrea Vavassori.

Oggi, venerdì 20 dicembre, il primo incontro, alle ore 10, propone la finale del tabellone di singolare maschile di terza categoria tra i valdostani Alessandro Finelli e Enrico Zeverini. A seguire, spazio ai tre match del tabellone di singolare femminile. La TS4 Giulia Gabba (2.3) affronta dalle ore 11 la TS5 Maria Marfutina (2.3) e la TS3 Stefania Chieppa (2.3), sempre alle ore 11, scende in campo contro Enola Chiesa (2.4). Esordio alle ore 13 per la TS1 Federica Di Sarra (2.1) che se la vedrà contro Chiara Giaquinta (2.4).

Per il singolare maschile, tutti in programma sul campo centrale, alle ore 15 si tiene il primo dei quattro incontri di giornata con la TS7 Luca Tomasetto (2.3) che gioca contro Andrea Bolla (2.4) e, a seguire, Riccardo Maiga (2.4) che se la vedrà contro la TS3 Remy Bertola (2.2). Il rettangolo di gioco vedrà poi protagonista, indicativamente alle ore 18, la TS1 Alessandro Bega (2.1) che esordisce contro la TS9 Federico Marchetti (2.3), mentre l’ultimo degli incontri in programma è previsto alle ore 20 e vedrà in campo la TS4 Marco Brugnerotto (2.2) e Andrea Turco (2.4).

Completano il programma di giornata, alle ore 18, la semifinale del tabellone maschile di 4a categoria tra Matteo Gallino, 4.1 del TC Aosta e Andrea Pettenon, 4.3 del TC Chatillon St-Vincent; alle 19,30 la finale del torneo di 4a categoria femminile tra Valeria Zardo (4.4) del TC Chatillon St-Vincent e Roberta Bencardino (4NC) del CT St-Christophe.

Unico match del tabellone di doppio maschile, la semifinale in programma alle 19,30 tra la coppia TS1 Andrea Vavassori e Luca Tomasetto contro la TS4 Nicolò Crespi e Remy Bertola.

Risultati incontri giovedì 19 dicembre

Singolare Femminile

Chiara Giaquinta - Elisa Camerano ND,

Giulia Gabba - Eleonora Canovi 63 60,

Maria Martufina - Alessia Tagliente 61 60,

Enola Chiesa - Sofia Caldera 63 61,

Beatrice Ottone - Maria Aurelia Scotti 64 36 75

Singolare Maschile

Federico Marchetti - Pietro Schiavetti 62 60,

Marco Brugnerotto - Carlo Alberto Fossati 61 64,

Andrea Turco - Davide Della Tommasina 61 60,

Riccardo Maiga - Marco Franzini 64 60,

Remy Bertola - Maurizio Speziali 62 60,

Luca Tomasetto - Andrea Bergomi 76 64

Andrea Bolla - Andrea Vavassori 76 64

Doppio Maschile

Andrea Vavassori - Luca Tomasetto / Maurizio Speziali - Carlo Alberto Fossati ND,

Remy Bertola - Nicolo' Crespi / Matthieu Vierin - Julien Vierin 62 76,

Federico Marchetti - Davide Della Tommasina / Matteo Maggipinto – Solera Marcelo Cheves 60 63,

Marco Brugnerotto - Ottaviano Martini / Davide Recchia - Leonardo Nava ND