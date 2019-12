Palet: Paolo Cerise mette il cappello al Torneo invernale del martedì

E' durata un'ora e mezza la scalata di Paolo Cerise ai 21 punti che gli hanno assicurato la vittoria nella quarta gara del Torneo invernale di palet 2019/2020 disputata ieri, martedì 17 dicembre, a Saint-Christophe. Erano iscritti 73 giocatori a baraonda individuale, impegnati in tre set dalle ore 20. Cerise ha giocato con precisione e rapidità, piazzandosi davanti ad avversari del calibro di Robert Villaz, Elvis Meynet, Onorato Herin, Sandro Foretier, Andrea Chabloz, Marco Rigollet. In forza del successo, Cerise è al comando della classifica del torneo. Solo 17esimo, fuori per una posizione dalla classifica dei premiati, Mirando Brulard di Nus che invece guida in solitaria il Campionato invernale. Brulard probabilmente ieri ha pagato il calo psicologico dopo la grande prestazione di domenica al PalaFent di Brissogne che ne ha sancito il primo posto in classifica di campionato con 15 punti, seguito da Donato Dumanoir e Bruno Vaser a 13; poi Andrea Vittaz e Ugo Pession con 10 punti e Franco Bionaz, Bruno Montrosset e Pietro Meynet con 8 punti.