Palet: Un solo uomo al comando del Campionato invernale

Con una vittoria all'esordio di stagione e un terzo posto conquistato nella seconda giornata al PalaFent di Brissogne, Mirando Brulard di Chambave guida in solitaria la classifica del Campionato invernale di palet 2019/2020.

Preciso, veloce, generoso con il compagno di coppia Bruno Vaser, Brulard che in passato ha vinto un torneo estivo e ha sfiorato il successo nell'invernale 2017 al PalaFent ha conquistato i 21 punti necessari per vincere in poco meno di quattro ore. Sabato però, ad aggiudicarsi la vittoria della gara è stata la coppia formata da Ugo Pession e Donato Dumanoir, primi per miglior punteggio in individuale e a coppie fra i 77 giocatori iscritti. In finale, hanno battuto Pietro Meynet e Bruno Montrosset.

Gara intensa quella organizzata dalla sezione di Brissogne nel 'tempio' degli sport popolari valdostani, condizionata forse da alcune defezioni significative ma che nelle semifinali ha visto l'eliminazione di giocatori importanti come Silvio Lai, Luigi Manella e di giovani molto promettenti tra cui Emile Neyroz, portacolori della sezione di Verrès.

In classifica, dietro a Brulard con 15 punti seguono Donato Dumanoir e Bruno Vaser a 13; poi Andrea Vittaz e Ugo Pession con 10 punti e Franco Bionaz, Bruno Montrosset e Pietro Meynet con 8 punti.