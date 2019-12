Calcio a 5: U19; Aosta in campo oggi per riguadagnare la zona playoff

Uno solo obiettivo che vale due: vincere per tornare terzi in classifica e in zona playoff. Ma non è semplice il compito dell'Aosta 511 che oggi alle 15 nel recupero della seconda giornata scende in campo nel Monferrato contro il Città di Asti: i piemontesi sono solidi in difesa, cinici in attacco e solo per una serie di infortuni che hanno tenuto alcuni giocatori importanti lontani dal campo sono indietro di quattro punti rispetto ai gialloblù di Tiago Calli.

Oggi cercheranno di sfruttare al massimo il calore dei loro tifosi e soprattutto la probabile assenza nell'Aosta di Edoardo Veronesi, uno dei protagonisti del successo di domenica per 7 a 0 sul Rhibo Fossano. Dal canto suo, Calli può contare dal primo minuto su Leonardo Fea, Tommaso Zanetti e Matteo Grange.

Il successo sull'Asti consentirebbe all'Aosta 511 di superare il Top Five, oggi quarto a pari punti e agganciare in terza posizione i genovesi del Giardino Marassi.

