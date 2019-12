Basket: Scoiattoli di Nus e Introd in sfida amichevole alla Crocetta di Torino

Avversari in campo, amici uniti nel promuovere le buone pratiche del fair play e della lealtà sportiva. Questo il senso del gemellaggio sancito domenica scorsa tra gli Scoiattoli del Minibasket Nus e i Giovanissimi del Minibasket Introd, che a Torino si sono sfidati a baraonda con i piccoli cestisti del Basket Don Bosco Crocetta.

"Un clima di amicizia, divertimento e passione per la palla a spicchi - sottolinea Andrea Frison, coach degli Scoiattoli - ha accompagnato bambini, istruttori e famigliari per tutta la giornata: si è giocato, vinto e perso senza stilare alcuna classifica, per far capire ai bambini che quello che conta sempre e più di tutto è esserci, crescere insieme, fare belle esperienze".

Per chiudere in bellezza, i giocatori del Nus e dell'Introd hanno consegnato ai torinesi una grolla dell'Amicizia ciascuno, piena ovviamente non di caffé al liquore ma di caramelle.