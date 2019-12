Basket: Esordienti; gli aostani di coach Rosset passeggiano sul Pianezza

Ancora un successo per gli Esordienti dell'Eteila Basket guidati dal coach Danilo Rosset, che hanno sconfitto il Pianezza per 52 a 36. Aldini il migliore con otto canestri, ma tutti i giocatori sono andati a referto, a dimostrazione di una coralità di squadra che è l'obiettivo principale di Rosset. Contro i piemontesi l'Eteila è scesa in campo con l'aggressività giusta sin dai primi minuti, spingendo gli avversari in difesa ma il match per gli aostani è andato in crescendo; il primo quarto si è concluso 9 a 9; il secondo ha visto l'Eteila dominare il Pianezza chiudendo 14 a 2 nel terzo quarto la squadra di Rosset ha tirato per un pò i remi in barca concedendo ai torinesi il 14 a 9; nell'ultimo quarto l'Eteila è tornata in cattedra e chiudendo 20 a 11 si è aggiudicata la posta in palio, ovvero tre punti e il quinto posto in classifica.

Formazione Eteila e referti: Aldini 8, Mariano 6, Roveyaz 6, Odoguardi 6, Cremonese 4, Peirano 4, Reverchon 6, Lenti 4, Prunas 4, Vuillermin 4.