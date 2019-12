Calcio a 5: A2; l'Aosta 511 affonda 6 a 1 a Merate contro il Saints Pagnano

Doveva essere 'determinante', nelle intensioni di mister Rodrigo Rosa, l'incontro con il Saints Pagnano per il salto di classifica che avrebbe permesso di risalire la china di bassa classifica. A Merate è finita invece 6 a 1 per i lombardi che volano schiacciando i gialloblù nel baratro.

Con nove punti e dodicesimo posto in classifica l'andamento di campionato si fa sempre più difficile: Olimpia Regium, Leonardo e Veneziamestre sono rispettivamente ultima a 5 e penultime a 7 punti e l'Aosta 511 al terzultimo posto è stata risucchiata nella famigerata zona playout. Rosa e compagni ieri hanno avuto in campo dal primo minuto Estatatishad, Zatsuga Monteiro (autore dell'unica rete aostana), Fea e Pettinari. In porta ha giocato Frezzato, essendo il talentuoso e giovanissimo Dennis Berthod in Bielorussia con la Nazionale Under 19 per un'amichevole.

Le altre partite:

Il roster del Milano di Sau passa 4-2 al Rivalta, con un Vitor Renoldi a quota 22, batte l’OR Reggio Emilia e approfitta della sconfitta del Carrè Chiuppano ad Asti per sopravanzarlo. Riscatto Imolese e Città di Massa: i rossoblù di Carobbi schiumano rabbia agonistica dopo la debacle di Merano e la scaricano sulla Fenice, battuta 8-1, mentre Lineiro Garrote e soci passano a Villorba con cinque marcatori diversi; la L84 cade sull’isola con un Sestu al secondo successo di fila; senza vincitori né vinti il posticipi fra un Futsal Pistoia in un momento tutt’altro che magico e il Leonardo.