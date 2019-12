Basket: Esordienti; gli aostani di coach Rosset domano il Pianezza

Vittoria convincente degli Esordienti dell'Eteila Basket guidati dal coach Danilo Rosset, che hanno sconfitto il Pianezza per 52 a 36. Aldini il migliore con otto canestri, ma tutti i giocatori sono andati a referto, a dimostrazione di una coralità di squadra che è l'obiettivo principale di Rosset, allenatore che, per sua ammissione, punta "alla costruzione di una squadra compatta piuttosto che alla cura preferenziale di potenziali 'stelle' che, vista l'età dei giocatori, potrebbero non garantire una continuità agonistica nel tempo". Contro i piemontesi l'Eteila è scesa in campo con l'aggressività giusta sin dai primi minuti, spingendo gli avversari in difesa ma il match per gli aostani è andato in crescendo; il primo quarto si è concluso 9 a 9; il secondo ha visto l'Eteila dominare il Pianezza chiudendo 14 a 2 nel terzo quarto la squadra di Rosset ha tirato per un pò i remi in barca concedendo ai torinesi il 14 a 9; nell'ultimo quarto l'Eteila è tornata in cattedra e chiudendo 20 a 11 si è aggiudicata la posta in palio, ovvero tre punti e il quinto posto in classifica.

Formazione Eteila e referti: Aldini 8, Mariano 6, Roveyaz 6, Odoguardi 6, Cremonese 4, Peirano 4, Reverchon 6, Lenti 4, Prunas 4, Vuillermin 4.