Calcio F: U19, brava Pierucci ma l'Aosta 511 non regge i colpi del Bellinzago

Ce l'ha messa tutta ma è caduta sul campo di casa l'Aosta 511 impegnata nel campionato di calcio U19. Il Bellinzago, formazione che annovera giocatrici ex serie A, non ha fatto sconti alle ragazze di mister Marco Tomassi e si è imposto al Montfleuri per 1 a 4.

L'unica rete dell'Aosta è stata messa a segno da Letizia Pierucci all'8' del terzo tempo: gol che è valso l'onore della bandiera dopo un primo tempo piuttosto equilibrato e una seconda frazione in cui il Bellinzago ha preso il largo, segnando tre reti prima di tirare i remi in barca e consentire alla formazione aostana di riprendere terreno. "Non ci illudiamo, il campionato under 19 è durissimo - commenta mister Tomassi - e noi lo affrontiamo con la consapevolezza di questa difficoltà; intanto cresciamo di qualità ed esperienza".

Formazione Aosta 511: Naima Ghinelli, Asia Orfano, Giulia Rizzo, Ilaria Cantore, Letizia Pierucci, Eleonora De Gattis, Gaia Prosperi, Giulia Vittori, Rebecca Cerri.

RISULTATI E CLASSIFICA