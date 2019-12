Basket: Serie D; Eteila Chez Drink vince ancora ed è capolista

Ancora un successo per lo Chez Drink Eteila nel campionato di serie D di basket, che sconfigge per 67 a 49 il Montalto Dora e con 18 punti ora è primo in classifica in solitaria, godendo della sconfitta per 88 a 81 patita dal Re.Ba per mano del Borgomanero.

I ragazzi di Tardito temporaneamente orfani di Manfré impostano da subito una manovra offensiva intensa e concludono i primi due quarti in vantaggio per 44 a 28. Nel terzo quarto risentono di un po' di stanchezza e il Montalto si avvicina al pari, ma l’Eteila riesce a riprendere le redini del gioco, incrementando il vantaggio quanto basta per gestirlo sino al termine del match. Domenica prossima per l'Eteila Chez Drink trasferta contro il Galliate.

Formazione Eteila e referti: Mimotti 1, Cuneaz 5, Plati 10, Rollandin, Nicolet, Frassy 14, Di Matteo 10, Aiello 3, D’Arrissi 10, Charles 14

RISULTATI E CLASSIFICA