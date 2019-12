Calcio a 5: A2; l'Aosta cerca l'impresa al Montfleuri contro la capolista

Decimo posto in classifica di A2 con nove punti all'attivo e dopo tre sconfitte consecutive per superare il momento difficile l'Aosta 511 di Rodrigo Rosa deve battere oggi, decima giornata di campionato, il Carré Chiuppano che con 22 punti guida il girone.

Si gioca alle 15 al Montfleuri e il fattore campo oggi non basterà ai gialloblù contro un avversario che fa dell'aggressività in attacco la sua arma migliore: il Chiuppano è primo in classifica ma è anche la squadra che ha segnato di più; arginare la potenza offensiva dei biancazzurri vicentini non sarà impresa facile. Rosa potrà contare sulla presenza di Zatsuga Monteiro, autore di recenti, ottime prestazioni nonostante le sconfitte patite dall'Aosta. In campo anche Mascherona, Belmonte e Pettinari.

