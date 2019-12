Calcio mercato: Eccellenza, scambio Varvelli-Orofino tra PDHAE e Borgaro

Parte col botto il mercato del PDHAE in Eccellenza: l'attaccante Gianluca Varvelli da oggi indossa nuovamente la maglia orangerossoblù. Raggiunto dunque l'obiettivo annunciato già a ottobre dal presidente della formazione di bassa Valle, Jean-Pierre Calliera che al Borgaro - dove il bomber classe 1992 ha giocato per quattro mesi segnando 4 reti e facendo tanta panchina - ha ceduto Ignazio Orofino, attaccante con caratteristiche più 'attendiste' rispetto all'impetuoso Varvelli, che al PDAHE ha giocato una stagione e mezza segnando 17 reti.

Orofino, classe 1997, ha segnato sei reti in questi primi tre mesi di campionato e il Borgaro potrebbe schierarlo già domenica prossima contro la Biellese. Varvelli sarà invece probabilmente in campo contro il Rivoli. Ma il mercato invernale del PDHAE non è finito: mister Cretaz ha chiesto a Calliera almeno un difensore e un centrocampista: un nome che pare assai gradito è quello del terzino Domenico Rega.