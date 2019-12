Calcio a 5: U19; l'Aosta 511 di Tiago Calli torna a vincere in campionato

Mancava da tre turni, il successo in casa dell'Aosta 511 nel campionato Under 19 di calcio a 5. La vittoria per 8 a 3 contro il CdM Genova interrompe la striscia negativa e riporta il morale nello spogliatoio di mister Tiago Calli: "Gli impegni in Coppa Italia hanno un pò fiaccato la squadra - commenta l'allenatore brasiliano - e questi punti in campionato sono preziosi non solo perchè ci rilanciano in classifica ma anche perchè hanno riportato un po' di serenità fra i giocatori: mercoledì 4 dicembre si torna in campo per i sedicisimi di Coppa a eliminazione diretta e sappiamo che non possiamo sbagliare. Tornare alla vittoria ci ha tonificati".

Domani sera i rossoneri affronteranno al PalaSanQuirico di Asta l'Orange Futsal, capolista in campionato insieme all'L84. Intanto è arrivata una buona notizia in casa Aosta 511: la nuova convocazione del portiere Dennis Berthod in Nazionale in vista della formazione della rosa azzurra per gli Europei 2020.

RISULTATI E CLASSIFICHE