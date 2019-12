Calcio a 5 f: Serie C; il Futsal Canavese ne segna tanti quanti i mesi dell'anno all'Aosta 511

Esordio amaro per Fabiano Frison, nuovo mister dell'Aosta 511 nel campionato di serie C di calcio a 5 femminile. Le ragazze gialloblù sono scese in campo domenica al Montfleuri decise a far bella figura contro la blasonata squadra del Futsal Canavese, tra le più forti ed esperte in Piemonte, che però non ha avuto particolari riguardi per la porta difesa da Aline Machet. E' finita 12 a 0 per il Canavese e il risultato avrebbe potuto essere anche più largo se Aline non fosse stata determinante in almeno due occasioni.

Formazione Aosta 511; Camilla Cappa; Aurora Cassone, Rebecca Cheli; Gabriely Da Silva Lemos; Lucrezia Frison; Giulia Gallo; Martina Gorraz; Jisleine Kamar; Aline Machet; Sophie Rosaire; Nicole Vallet.

