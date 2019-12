Basket: Serie D, l'Eteila non si ferma, ko anche il Borgoticino

Vola sempre più in alto lo Chez Drink Eteila, nel campionato di serie D di basket. Ieri sera a fare le spese della furia dei ragazzi di coach Tardito è stato il Borgoticino, terzo in classifica dietro al Re.Ba: è finita 74 a 72 per i valdostani, un risultato che evidenzia il grande equilibrio in campo ma anche la grande forza di volontà dell'Eteila, capace a 'tenere' fino all'ultimo secondo. Primo quarto a favore degli aostani per 24 a 18, nel secondo sono invece gli ospiti a chiudere per 44 a 40. Il terzo tempo si è chiuso in parità 56 a 56 ed è stato nell'ultimo quarto che i rossoneri hanno tirato fuori la freddezza necessaria a portare a casa il risultato. Domenica prossima ad Aosta arriva il Montalto Dora, quarto in classifica

Formazione Eteila e referti: Mimotti, Cuneaz, Plati 11, Rollandin n.e, Nicolet, Frassy 23, Di Matteo 15, Aiello, D’Arrissi 18, Charles 7.

Classifica: Eteila, Reba Basket 16 punti; Montalto Dora 12 punti; Domodossola, Borgoticino, Crocetta 10 punti; Tortona, Gravellona, Don Bosco Borgomanero, Don Bosco Novara 8 punti; Galliate 6 punti; Victoria Novara 5 punti; Trino 4 punti; Novi 2 punti.