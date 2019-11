Calcio a 5: Under 19, sconfitta interna per l'Aosta 511

Giocare meglio degli avversari e uscire sconfitti dal campo di casa per 3 a 1. Può accadere ed è accaduto all'Aosta 511 impegnata nel campionato Under 19 di calcio a 5. I giocatori di Tiago Calli affrontavano l'ostico Top Five terzo in classifica (l'Aosta ora è al quinto posto): ottima partenza dei gialloblù ma sprecano tante, troppe occasioni e gli avversari sanno approfittarne colpendo di contropiede. Il primo tempo si chiude 0 a 0 ma nella ripresa il Top Five si crea dei corridoi dove gli aostani non riescono a entrare: al primo errore sotto rete dell'Aosta, i piemontesi vanno a segno.

I gialloblù pareggiano dopo pochi minuti con Fea, ma sempre su ripartenze seguite a errori dell'attacco aostano il Top Five trova le reti della vittoria, con la terza rete siglata a dieci secondi dal fischio finale.

