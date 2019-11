Basket: Serie D, l'Eteila vince ancora e resta in vetta

Espugna il campo di Tortona per 86 a 60 e resta in testa alla classifica del campionato di serie di basket l'Eteila Chez Drink di coach Tardito. In vetta alla classifica con 14 punti c'è anche il ReBa Basket che però è al secondo posto per classifica avulsa.

Anche contro il Tortona (a metà classifica con 8 punti) la vittoria dei valdostani è stata quantomai convincente: l'Eteila non è sembrata mai in difficoltà e ha gestito la partita sin dai primi minuti di gioco, portandosi in vantaggio con i canestri di D’Arrissi. Cunéaz e Frassy e mantendo il distacco per tutto il match, forte anche di una difesa considerata a buon titolo la migliore del girone.

Domenica prossima l'Eteila riceve il Borgoticino, al terzo posto con 10 punti in classifica.