Calcio: Ecc A; Pdhae licenzia Rossi che si sfofa 'Io a 6 punti dalla prima...'

Oggi primo allenamento per Cretaz, che inizierà subito a preparare le sfide con Romentinese, Rivoli, Baveno e BorgoVercelli prima del giro di boa e del girone di ritorno che inizierà nel 2020 incrociando nuovamente Pro Eureka e Fulgor Valdengo.

Tiene banco, intanto, lo sfogo di Ezio Rossi pubblicato su Facebook esonerato con una classifica che vede il Pont attualmente a -6 dall'Aygreville capolista. Il tempo per recuperare il gap c'era tutto, ma sappiamo come il vulcanico presidente (che da molti anni segue il sogno serie D) sia abituato a cambiare senza troppi problemi quando le cose non vanno di pari passo agli investimenti.

Cretaz adesso può aprire e vincere una vera e propria sfida. Scrive Rossi: "In 20 anni di carriera è la quarta volta che mi esonerano in situazioni simili e nessuna delle squadre che mi ha cacciato ha poi vinto il campionato". Cretaz e gli orange del Pont a questo punto si impegneranno ancor di più per riuscire nell'impresa...

LO SFOGO DI EZIO ROSSI

"Quinto in classifica a sei punti dalla prima, che secondo me non vincerà mai il campionato, e a quattro da due squadre che lotteranno per la promozione...

ESONERATO!

In vent’anni di carriera da allenatore, è la quarta volta che mi succede di essere esonerato in situazioni simili, pur essendo nei primi sei in classifica. Delle squadre che mi esonerarono nessuna vinse poi il campionato. E allora penso a quei presidenti che ebbero la pazienza di sopportare me e il mio carattere da allenatore, e credettero in me fino al termine della stagione.